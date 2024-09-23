Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yön ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillendi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed, beklentilerin üzerinde 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Karar sonrası dolar küresel çapta gevşerken, emtialar ve borsalarda yükseliş gözlendi.

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Dolar endeksi bugün toparlanarak 101.152’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.738 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 34.11’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 34.15 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.95, en yüksek ise 34.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.93 lira ile geriliyor.