Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası hareketlenen piyasalar, Fed cephesinden gelen mesajlar ve Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte yön arayışında.

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Salı günü İran’ın İsrail’e 200’e yakın balistik füze ile saldırı başlatmasıyla birlikte bölgede tansiyon artarken, İsrail buna karşılık olarak bir misilleme yapacağını duyurmuştu.

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Bugün dolar endeksi 101.832 ile yükseliş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.794 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.22 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.06, en yüksek ise 34.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.89 lira ile hafif yükseliyor.