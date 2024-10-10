Dolar bugün ne kadar oldu?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 34,2340'dan tamamladı.

Haberin Devamı

Dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 34,2080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 37,5350'den, sterlin/TL yüzde 0,1 kayıpla 44,7470'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Geçen hafta açıklanan verilerin ardından piyasalarda faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler küçüldü, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin destek, 103,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.