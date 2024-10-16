Dolar bugün ne kadar oldu?

Fed üyelerinden gelen mesajlar, ABD ekonomisine ilişkin veriler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Eylül ayında Fed’in 50 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası piyasalar ilerleyen süreçte faizlerin hızlı düşürülmeyeceğini fiyatlamaya başlamıştı.

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Fed üyelerinden de faiz indirimi konusunda dikkatli olunması gerektiğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Enflasyonda artış olduğunu ve ABD ekonomisi ile iş gücü piyasasının daha önce düşünülenden daha güçlü olduğunu gösteren son verilere atıfta bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, pazartesi günü faiz indirimleri konusunda "daha fazla dikkatli olunması" çağrısı yaptı.

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Öte yandan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD’de istihdamın ve büyümenin sağlam kalacağını söyledi.

DOLAR ENDEKSİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.342 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.022 ile geriliyor.

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DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 34.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 34.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.05, en yüksek ise 34.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.28 lira ile primli hareket ediyor.