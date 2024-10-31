Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi, Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD seçimleri piyasaları etkilemeye devam ediyor. Salı günü dolar endeksi 104.636 seviyesine kadar sert yükseliş gösterdikten sonra yönünü aşağı çevirdi.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.023 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.296 ile yatay seyrediyor.

GÖZLER FED’DE

Öte yandan beklenenden yüksek gelen ABD istihdam verileri ve güçlü GSYİH rakamları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin boyutuna ilişkin ihtimalleri azaltmasına neden olsa da, banka önümüzdeki haftaki toplantısında daha fazla parasal genişleme uygulama yolunda ilerlemeye devam ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 34.24 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.10, en yüksek ise 34.29 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.28 lira ile hafif primli seyrediyor.