Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de seçimleri Donald Trump’ın kazanmasının ardından dolar ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri geçtiğimiz hafta hızla yükselmişti. Bu hafta itibarıyla piyasada yön değişmeye başladı.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün hafif gerileyerek 106.503’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.398 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

FED YETKİLİSİNDEN FAİZ MESAJI

Öte yandan Boston Fed Başkanı Susan Collins daha fazla faiz oranı indirimine ihtiyaç olduğunu, ancak politika yapıcıların çok hızlı veya çok yavaş hareket etmekten kaçınmak için dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.46’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 34.49 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.42, en yüksek ise 34.49 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.53 lira ile primli seyrediyor.