Dolar bugün ne kadar oldu?

Cuma günü yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 38,0580'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 38,0260 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 43,3990'dan ve sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 50,0020'den satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamaların ardından tarife gerilimlerinde daha ılımlı bir sürece geçileceği beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Cuma günü New York Fed Başkanı John Williams, Donald Trump yönetiminin mevcut ticaret politikalarının bu yıl enflasyonu hızlandıracağını, Fed'in uzun vadeli enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmasını önlemesinin önem taşıdığını vurguladı.

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St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kısa vadede enflasyonun artarken iş gücü piyasasının zayıflayabileceği yönünde bir risk bulunduğunu, gelen verilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti. Tarifelerin enflasyonist etkilerinin bazı durumlarda kalıcı olabileceği konusundaki endişesini belirten Musalem, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sabit tutulmasının önemli olduğunu aktardı.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan yurt içinde haftanın ilk işlem gününde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistler, 2025 yılında ise cari işlemler açığının 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.