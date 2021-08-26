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Dolar bugün yatay seyrediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,37 seviyelerinden işlem görüyor.

26.08.2021 - 11:28 | | AA
Dolar bugün yatay seyrediyor

Dün en yüksek 8,4250 ve en düşük 8,3665 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 8,3796'dan tamamladı.

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Dolar/TL, bugün düşüşünü 5'inci işlem güne taşımasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 8,3720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yatay seyirle 9,8700'den, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 11,5080'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün 92,8-93,2 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 92,9 seviyelerinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, dün arka arkaya 4'üncü işlem gününü de yükselişle tamamlaması sonrası bugün 1,1770 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi döviz piyasalarında oynak bir seyir izlendiğini belirterek, yatırımcıların bekle-gör tutumuna geçişi ile işlemlerin nispeten dar bir bantta gerçekleşebileceğini söyledi.

Dolar endeksi için 93 seviyesinin kritik eşik olduğunu, bundan sonraki yön tayininin kırılma yönüne göre belirlenebileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de 2. çeyrek büyüme ile Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceğini bildirdi.

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