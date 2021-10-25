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'Dolar bundan sonra aşağı gidecek'

DoubleLine Capital Başkanı Jeffrey Gundlach, "ABD doları tepe yaptı, bundan sonra aşağı gidecek." dedi.

25.10.2021 - 07:22 |
'Dolar bundan sonra aşağı gidecek'

DoubleLine Capital Başkanı Jeffrey Gundlach, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerinin tepe noktasını gördüğünü ve doların buradan aşağı geleceğini savundu.

CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'de enflasyonun yılın geri kalanında da yükselmesini ve 2022'de yüzde 4'ün üzerinde kalmasını beklediğini de ifade eden Gundlach, enflasyonun 2021'i yüzde 5 seviyesinde bitirmesini beklediğini vurguladı.

Gundlach, "Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün altına geleceğini düşünmüyorum" dedi.

5 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı için getiri tahminini 1,25-1,50 aralığında gören Gundlach, emtiaların uzun vadede S&P 500'e göre hala ucuz olduklarını da savundu.

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