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Dolar değer kaybediyor

Dolar, önemli para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

11.03.2021 - 13:30 | | Foreks
Dolar değer kaybediyor

Dolar, sterlin karşısında son 1 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, euro karşısında da Cuma gününden bu yana görülen en düşük seviyede.

DXY dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 91,524 seviyesine kadar geriledi. Global fx piyasalarının önde gelen oyuncularından olan OANDA'nın analistlerinden Jeffrey Halley yaptığı değerlendirmede, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin yasalaşması gelecekteki verileri etkileyecek.

Enflasyon endişelerinin yinelenmesine neden olacak. Dolar gelecek birkaç haftada dalgalı devam edecek" diye konuştu.

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