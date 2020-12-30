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30.12.2020 - 11:31 | | DHA

Dolar, euro karşısında iki yılın en düşüğünde

ABD'de 600 dolarlık yardım çeklerinin dağıtımına başlanacağının açıklanmasıyla, ABD para birimi başta euro olmak üzere, birçok para birimi karşısında 2018 Nisan ayından bu yana en düşük düzeylere geriledi.

Dolar, euro karşısında iki yılın en düşüğünde
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Doların küresel piyasalardaki düşüşü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık koronavirüs yardımları da dahil, toplam 2.3 trilyon dolarlık paketi imzaladığı pazar gününün ardından başlamıştı.

ABD Senatosu'nun çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın, Trump'ın kişi başına yardım çeklerinin Demokratlar desteğinde 600 dolardan 2000 dolara yükseltilmesine karşı harekete geçmesine karşın, dolardaki düşüş sürdü.

Buna karşılık, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Amerikalıların yardım çeklerini çarşamba gününden itibaren almaya başlayacaklarını açıkladı.

Bu gelişmelerle, euro/dolar paritesi 1.22949 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra, parite euronun yüzde 0.24 kazancı ile 1.22793 düzeyine döndü.

Euronun yanı sıra, Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları da, ABD para birimi karşısında 2018 yılından bu yana en yüksek düzeylerine yükseldi.

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