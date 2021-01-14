Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar fiyatlarında son durum!
14.01.2021 - 09:54 | | AA

Dolar fiyatlarında son durum!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,42 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar fiyatlarında son durum!
ABONE OL

Dün en düşük 7,4039, en yüksek 7,4772 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 7,4039'dan tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,4210'dan işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 9,0220'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 10,1195'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise bir önceki günkü kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek tekrar 90 seviyesinin üzerine çıkarak 90,4 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,2153 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın teşvik paketi açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bitlis’te, PKK'ya ait sığınak ele geçirildi!

    Son dakika... Bitlis’te, PKK'ya ait sığınak ele geçirildi!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

    Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

    Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

    Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza!

    Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza!

    Sıradaki Haber