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31.08.2020 - 07:31 |

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL haftaya 7.34 seviyesinde başladı. Piyasalar Türkiye'de GSYH sonuçlarını bekliyor.

Dolar haftaya nasıl başladı?
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Veri anlamında yoğun geçecek haftanın ilk, ayın son gününe dolar/TL 7.34 seviyesinde başlarken, euro/TL 8.74 seviyesinden açılış yaptı.

Bugün özellikle Türkiye'de büyüme ve dış ticaret, Almanya enflasyon verileri ön planda olacak.

Foreks anketinde ekonomistlerin 2.çeyrek GSYH tahmini yüzde 10,4 daralma yönünde oluştu. 2020 yılının için yüzde 1,6 daralma tahmin edildi. TÜİK büyüme verilerini saat 10.00'da açıklayacak.

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