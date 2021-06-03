Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar kaç lira?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar kaç lira?
ABONE OL

Dolar kaç lira?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor.

03.06.2021 - 11:03 | | AA
Dolar kaç lira?

Dün en düşük 8,5341 ve en yüksek de 8,7738 ile zirvesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,5926'dan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 8,6210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 10,5210'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 12,2040'tan satılıyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 90,10, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,2185 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi.

Dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

AB ve İngiltere 2021 balıkçılık kotalarında anlaştı

AB ve İngiltere 2021 balıkçılık kotalarında anlaştı

Küresel gıda fiyatları mayısta hızlı yükseldi

Küresel gıda fiyatları mayısta hızlı yükseldi

Haziran'da birçok ilde yağan kar şaşkınlık yarattı!

Haziran'da birçok ilde yağan kar şaşkınlık yarattı!

Son dakika... Dev fay hattı 6.2 ile kırıldı! Deprem her yeri salladı

Son dakika... Dev fay hattı 6.2 ile kırıldı! Deprem her yeri salladı

Terk eden sevgilisini öldüren sanık: Pişmanım ama tahliye istemiyorum

Terk eden sevgilisini öldüren sanık: Pişmanım ama tahliye istemiyorum

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Haziran'da birçok ilde yağan kar şaşkınlık yarattı!

Haziran'da birçok ilde yağan kar şaşkınlık yarattı!

Sıradaki Haber
Borcu olana müjde! Ve kabul edildi

Borcu olana müjde! Ve kabul edildi

Sıradaki Haber
Koronavirüste flaş 4. dalga uyarısı!

Koronavirüste flaş 4. dalga uyarısı!

Sıradaki Haber
Terk eden sevgilisini öldüren sanık: Pişmanım ama tahliye istemiyorum

Terk eden sevgilisini öldüren sanık: Pişmanım ama tahliye istemiyorum

Sıradaki Haber