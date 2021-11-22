Dolar kaç lira?

Cuma günü 11,3296 ile zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,13 üzerinde 11,2729'dan tamamladı.

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Dolar/TL, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 azalışla 11,2030 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 12,6120'den, sterlin/TL de yüzde 0,6 düşüşle 15,020'dan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazanarak, 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) destekleyici para politikasına beklenenden önce son verebileceği endişesinin dolar kurunu desteklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta Fed Başkanı adayını açıklaması ve enflasyon konusundaki görüşlerini kamuoyuna iletmesi bekleniyor. Görev süresi şubat ayında sona erecek olan Jerome Powell'ın yeniden aday gösterilebileceği ya da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard isminin öne çıkabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, Biden'ın açıklayacağı Fed adayı ve enflasyon konusundaki görüşlerinin para politikasının geleceğine ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.