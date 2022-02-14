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Dolar kaç lira?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 13.50 liranın üzerinde başladı.

14.02.2022 - 09:14 |
Dolar kaç lira?

Döviz kurları yeni haftaya, geçen haftanın kapanış fiyatlarından başlarken dolar/TL, 13,52; euro/TL ise 15,34'ten işlem görüyor.

Yurt içinde bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Bugün yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

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Asya borsaları, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği yönünde uyarıların ardından gerilerken petrol fiyatları yedi yılın zirvesine yükseldi. Tahvil getirileri geriledi ve euro değer yitirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,2 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 2,6 düşüşte.

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