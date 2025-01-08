Dolar kaç lira?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,3380'den tamamladı.

Haberin Devamı

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,3730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 36,5810'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 44,1220'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 108,7 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın, başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Trump'ın açıklamalarının ve uygulanacak olası tarifelerin ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yılın ikinci yarısına kadar ara verebileceği ihtimalini destekledi.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 60 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında gelecek döneme ilişkin sinyallerin aranacağını kaydederek, makroekonomik veri tarafında ise ADP özel sektör istihdamına ilişkin sonuçların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.