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Dolar kaç lira oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,17 seviyelerinde işlem görüyor.

16.11.2021 - 10:54 | | AA
Dolar kaç lira oldu?

Dün en düşük 9,9443 ve en yüksek 10,0780 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 10,0639'dan tamamladı.

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Dolar/TL, bugün 10,2161 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 artışla 10.1690 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,18 değer kazanarak 11,5680'den, sterlin/TL de yüzde 1,39 artışla 13,6780'den satılıyor.

Dolar endeksi ise 95,5 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,1373'ten alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının ABD'nin tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ve dolar talebini güçlendirdiğini kaydetti.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 95,5 ve 96,5 seviyelerinin direnç, 94,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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