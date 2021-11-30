Dolar kaç lira oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 12,8890 liradan alınan dolar 12,8910 liradan, 14,59 liradan alınan euro ise 14,5920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,70 liradan, euro ise 14,32 liradan satılmıştı.

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ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen düşüş eğilimi dolar endeksinin geri çekilmesine neden oluyor. Dolar endeksi 24 Kasım tarihinde 96.9'a kadar çıkarak Temmuz 2020 sonrası zirveyi görmüştü. Son günlerde düşüş eğiliminde olan endeks, bugün 95.9 seviyesinde hareket ediyor.

Öte yandan Güney Afrika'da ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan omicron varyantı, para ve emtia piyasaları üzerinde etkisini hissettiriyor. Bu gelişmeyle birlikte ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken bir sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler ise yükseliyor.