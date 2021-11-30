Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar kaç lira oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar kaç lira oldu?

Dolar kaç lira oldu?

Dolar güne 12,8910 liradan, euro ise 14,5920 liradan başladı.

30.11.2021 - 09:55 | | UZMANPARA
Dolar kaç lira oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 12,8890 liradan alınan dolar 12,8910 liradan, 14,59 liradan alınan euro ise 14,5920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,70 liradan, euro ise 14,32 liradan satılmıştı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen düşüş eğilimi dolar endeksinin geri çekilmesine neden oluyor. Dolar endeksi 24 Kasım tarihinde 96.9'a kadar çıkarak Temmuz 2020 sonrası zirveyi görmüştü. Son günlerde düşüş eğiliminde olan endeks, bugün 95.9 seviyesinde hareket ediyor.

Öte yandan Güney Afrika'da ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan omicron varyantı, para ve emtia piyasaları üzerinde etkisini hissettiriyor. Bu gelişmeyle birlikte ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken bir sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler ise yükseliyor.

COP26 sonrası, nükleerin rolü daha da büyüyecek

COP26 sonrası, nükleerin rolü daha da büyüyecek

10 köpeğin saldırına uğrayan çocuğun ailesi konuştu

10 köpeğin saldırına uğrayan çocuğun ailesi konuştu

GÜNCEL HABERLER

10 köpeğin saldırına uğrayan çocuğun ailesi konuştu

10 köpeğin saldırına uğrayan çocuğun ailesi konuştu

Tuzla'da kapkaç! 17 yaşındaki çete lideri 49'uncu kez yakalandı

Tuzla'da kapkaç! 17 yaşındaki çete lideri 49'uncu kez yakalandı

Gizemli insan soyunun en eski kalıntıları Sibirya'daki mağarada keşfedildi

Gizemli insan soyunun en eski kalıntıları Sibirya'daki mağarada keşfedildi

Kalyon Enerji'den Karapınar GES için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması

Kalyon Enerji'den Karapınar GES için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması

Avustralya Parlamentosu'nda cinsel taciz skandalı

Avustralya Parlamentosu'nda cinsel taciz skandalı