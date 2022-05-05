Dolar kaç lira oldu?

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti.

Kritik gelişme sonrası Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki toplantılarda 75 baz puan faiz artışının tartışılmadığını söylerken, 50 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği sinyalini verdi. Bu gelişme sonrası dolar endeksi dün sert düşerek 102.457 seviyesine kadar geriledi.

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Dolar endeksi bugün primli bir seyir izleyerek 102.804’ten işlem görüyor. Geçtiğimiz gün düşüş kaydeden ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yükselişe geçerek 2.956 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 14.72’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 14.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.70, en yüksek ise 14.86 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.77 lira ile primli seyrediyor.