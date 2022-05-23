Dolar kaç lira oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayından sonra faiz artışına başlamasıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselişe geçmişti. ABD 10 yıllık tahvil faizi 9 Mayıs’ta 3 yılın zirvesine çıktı. Bu tarihten sonra düşüşe geçen tahvil faizi bugün yüzde 2.813’ten işlem görüyor.

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13 Mayıs’ta 105.005’i aşarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi geçtiğimiz hafta düşüş kaydetti. Dolar endeksi bugün geri çekilerek 102.556’dan işlem görüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 15.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 15.95’ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.86, en yüksek ise 15.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.95 lira ile yükseliş kaydediyor.