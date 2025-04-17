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Dolar kaç lira oldu?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,08 lira seviyesinden işlem görüyor.

17.04.2025 - 09:43 | | AA
Dolar kaç lira oldu?

Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 38,1380'den tamamladı. Dolar/TL, bugün 38,08 liradan işlem görürken, euro/TL 43,59'dan alıcı buluyor.

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ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu. Powell, politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve para politikasına etkileri hakkında daha net fikir sahibi olacaklarını belirterek, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

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