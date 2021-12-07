Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar bu hafta gelişmiş ülke para birimleri karşısında karışık bir seyir izliyor. 6 ülke majör para birimine karşı dolar fiyatının takip edildiği dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek 96.320 seviyesinden işlem görüyor.

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Öte yandan cuma günü ABD’de kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklanacak. Ekim ayında yıllık bazda yüzde 6.2 yükselen TÜFE'nin kasım ayında yüzde 6.7 artması bekleniyor.

ABD’de enflasyon beklentilerin üzerinde gelirse bu durumda ABD Merkez Bankası (Fed) varlık alım programında azaltımı hızlandırabilir ya da faiz artırımına erken bir tarihte gidebilir.

Fed’in sıkı para politikasına yönelik adım atması durumunda dolarda güçlenme eğilimi hızlanabilir.

Haftanın ilk işlem gününe 13.69 lira seviyesinden başlayan dolar/TL primli bir seyir izleyerek 13.78 liradan kapandı.

Bugüne 13.81 liradan başlayan dolar kuru şu dakikalarda 13.69 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.56 lira, en yüksek ise 13.84 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 15.44 lira ile bugün satıcılı seyrediyor.