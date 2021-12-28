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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 11.60 lira seviyesinin üzerinde başladı.

28.12.2021 - 09:24 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Küresel piyasalarda Omicron varyantının ağır semptomlara yol açmadığına yönelik bulgular risk iştahını artırdı. Özellikle ABD borsalarında teknoloji hisseleri kapanışta rekor kırdı.

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Emtia piyasalarında ise sakin bir seyir izleniyor. Özellikle yıl sonu olmasından dolayı ons altında işlem hacmindeki düşüş dikkat çekiyor. Dolar endeksi ise bugün yatay bir seyir izleyerek 96.073 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM NE?

Geçtiğimiz hafta Türk lirasındaki değer kazancıyla birlikte döviz kurlarında sert düşüş görülmüştü. Pazartesi günü 18.36 lirayı aşan dolar kuru perşembe günü 10.15 lira seviyesine kadar geri çekildi. 20.74 lira ile rekor seviyeye ulaşan euro ise 11.50 liraya kadar düştü.

Bugüne 11.60 lira seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda 11.83 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 11.45 lira, en yüksek ise 12.18 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 13.40 lira ile hafif gerileme kaydediyor.

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