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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 13.40 lira seviyesinin üzerinde başladı.

03.01.2022 - 09:34 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık tarihinde açıkladığı yeni ekonomi programıyla birlikte Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazanmıştı.

20 Aralık’ta 18.36 liraya çıkan dolar kuru hızla düşüşe geçerek 13.50 liraya geri çekilmişti. 23 Aralık’ta 10.15 liraya kadar inen dolar/TL haftalık bazda en düşük seviyeyi görmüştü.

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24 Aralık tarihinden itibaren ise dolar kuru yönünü yukarıya çevirdi. Dolar/TL geçtiğimiz hafta 13.69 lira seviyesine kadar çıktı ve 13.31 liradan kapandı.

Haftanın ilk işlem gününe ise 13.40 lira seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13.14 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 12.77 lira, en yüksek ise 13.94 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 14.88 lirada bulunuyor.

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