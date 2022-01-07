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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 13.79 lira seviyesinden başladı.

07.01.2022 - 09:34 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL bu hafta primli bir seyir izliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlendi.

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Toplantı tutanaklarında Fed yetkilileri beklenenden daha önce faiz artışına gidilebileceğine yönelik görüş bildirdi. Fed’in şahin mesajlar vermesi doları güçlendirdi, altın fiyatlarında ise düşüş görüldü.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi geçtiğimiz gün 1.753’e kadar yükseldi. Tahvil faizleri bugün 1.730 seviyesinde hareket ediyor. Dün dolar endeksi 96.400’e kadar çıkarken, bugün hafif gerileme kaydederek 96.205 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 13.79 lira seviyesinden başladı. Kur şu dakikalarda 13.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.71 lira, en yüksek ise 13.89 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.62 lira ile primli bir seyir izliyor.

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