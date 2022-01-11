Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar endeksi geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte 96.230’a kadar yükselmişti. Endeks bugün hafif gerileme kaydederek 95.898 seviyesinde bulunuyor.

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Öte yandan geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyona dair mesajları piyasalar tarafından dikkatle takip edildi. Powell, Senato Bankacılık Komitesi öncesinde yaptığı konuşmada bankanın araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade etti.

Çarşamba günü saat 16.30’da ABD’de aralık ayı enflasyon verisi açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında yüzde 6.8 oranında artarak 39 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Aralık ayında TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 7 oranında yükselmesi bekleniyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 13.86 liradan başlayan dolar/TL, 13.52 liraya kadar geri çekildi ve 13.80 liradan kapandı.

Bugüne ise 13.78 liradan başlayan dolar/TL şu dakikalarda 13.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.68 lira, en yüksek ise 13.88 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.60 liradan işlem görüyor.