Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artışına gideceğini fiyatlıyor. Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.88 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine ulaştı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle birlikte dolar endeksi geçtiğimiz gün 95.810 seviyesine kadar yükseldi. Doların güç kazanmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Dolar endeksi bugün 95.655 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Geçtiğimiz güne 13.44 liradan başlayan dolar/TL, 13.74 lirayı aştı ve 13.53 lira seviyesinden kapandı.

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.53 liradan başladı. Kur şu dakikalarda 13.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.51 lira, en yüksek ise 13.60 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.40 lira ile hafif primli seyrediyor.