Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Küresel piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’den yapılan bir açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ifade edilmişti.

Rusya’dan konuya ilişkin olarak yalanlama gelse de jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınarak güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

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Dolar endeksi geçtiğimiz gün yükseliş kaydederek 96.430’a kadar çıkmıştı. 6 gelişmiş ülke para birimine karşı doların hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün düşüşe geçerek 96.005 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 13.58 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 13.63 lirada hareket ediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.56 lira, en yüksek ise 13.68 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.47 lira ile yükseliş kaydediyor.