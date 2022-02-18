Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışma dünyanın gündemindeydi. Kritik gelişme sonrası Rusya’nın Ukrayna’ya olası bir saldırı ihtimali kuvvetlenirken, bugün gelen bir haberle birlikte jeopolitik riskler hafifledi.

ABD ile Rusya dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta görüşeceklerine yönelik haberler piyasalarda olumlu karşılandı.

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Sabah saatlerinde düşüş kaydeden dolar endeksi öğleden sonra primli seyre yöneldi. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 95.925 seviyesinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yükseliş kaydederek 1.941’den işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 13.53 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 13.63 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.52 lira, en yüksek ise 13.64 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.46 lira ile yükseliş kaydediyor.