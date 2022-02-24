Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerde olmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya savaş ilan etmesiyle birlikte bölgede gerilim tırmandı.

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Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’in de aralarında bulunduğu şehirlere füze saldırısı gerçekleştirmesi sonrası savaş resmen başlamış oldu. Bu gelişme sonrası piyasalarda risk iştahı geriledi. Dolar endeksi sert yükselerek 97.215 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise gerileme kaydederek 1.861’den işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL güne 13.80 lira seviyesinde başladı. Kur şu dakikalarda 14.35 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.76 lira, en yüksek ise 14.48 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.02 liradan işlem görüyor.