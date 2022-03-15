Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Küresel çapta artan emtia ve gıda fiyatlarının enflasyonu körüklemesiyle birlikte merkez bankaları son dönemde sıkı para politikasına geçişi hızlandırdı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.9 oranında artarak 40 yılın zirvesini yeniledi. Fed’in yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için çarşamba günü politika faizini yüzde 0.25 oranında artırması bekleniyor.

Dolar endeksi ise haftanın ilk işlem gününden bu yana aşağı yönlü bir seyir izliyor. Dolar endeksi bugün 98.755 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.76’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 14.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.76, en yüksek ise 14.83 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda primli bir seyir izleyerek 16.30 liradan alıcı buluyor.