Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaydı. Powell, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda enflasyonla mücadele edebilmek amacıyla 50 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söyledi.

ABD’de artan enflasyon Fed'i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Fed en son mart ayında gerçekleştirilen toplantıda 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmişti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell’ın açıklamaları sonrası ABD hazine getirilerinde yükselişler dikkat çekti. 10 yıllık tahvil faizi 2.346’ya çıkarken, 2 yıllık tahvil faizi ise 2.193 seviyesine ulaştı.

ABD hazine getirilerindeki yükselişler dolar endeksinin güçlenmesinde etkili oldu. Dolar endeksi 98.965 seviyesine kadar yükseldi.

DOLAR/TL SAKİN SEYİRDE

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 14.82 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.80, en yüksek ise 14.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.27 lira ile gerileme kaydediyor.