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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.81’in üzerinde başladı.

25.03.2022 - 10:37 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’ndeydi. ABD Başkanı Joe Biden’ın kritik zirvede Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklaması bekleniyordu.  

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Biden beklenildiği üzere Rusya’ya yaptırım kararı almazken, Rusya’nın Ukrayna’ya kimyasal silah kullanılması durumunda buna karşılık verileceğini söyledi. 

Son günlerde yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi bugün geri çekilerek 98.588 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 2.368 ile düşüş kaydediyor. 

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 14.82 lira ile yatay hareket ediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.80, en yüksek ise 14.83 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.35 lira ile yükseliş kaydediyor. 

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