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Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 14.68’in üzerinde başladı.

04.04.2022 - 09:08 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç lira?

Para piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerden etkileniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yüksek enflasyona karşın mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi ve Fed yetkililerinin bunu desteklemesi sonrası geçtiğimiz hafta pazartesi günü ABD 10 yıllık tahvil faizi 2.557’ye çıkarak 3 yılın zirvesine yükselmişti. 

ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine çıktıktan sonra geçtiğimiz hafta perşembe günü 2.309’a kadar geri çekildi. Tahvil faizi bugün 2.399 seviyesinden işlem görüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 98.683 ile yükseliyor.

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Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen barış müzakereleri de piyasada tansiyonun düşmesinde etkili oluyor. Görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi piyasalar tarafından olumlu karşılanmıştı. 

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ilk gününe 14.68’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 14.71 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.66, en yüksek ise 14.71 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.23 lira ile hafif yükseliyor.

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