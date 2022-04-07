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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 14.70'in üzerinde başladı.

07.04.2022 - 09:32 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına ait tutanaklardaydı. 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarında bilanço daraltması ve faiz artışına ilişkin önemli mesajlar verildi. 

Tutanaklarda Fed yetkilileri aylık 95 milyar dolar büyüklüğünde bilanço daraltmasına yönelik bir plan üzerinde anlaşmaya vardı. Bu gelişmeyle birlikte Fed’in 9 trilyon dolar olan bilançosu yıllık bazda 1 trilyon dolar azaltılacak. 

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Birçok Fed yetkilisi ise bir veya birkaç kez 50 baz puanlık faiz artışının garanti olduğu yönünde görüş bildirdi. Tüm katılımcılar enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde daha fazla yukarı yönlü riske karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. 

Geçtiğimiz gün 2.660 seviyesine ulaşarak 3 yılın zirvesine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün geri çekilerek 2.570’ten işlem görüyor.  

Dün 2 yılın zirvesine ulaşan dolar endeksi ise bugün yatay bir seyir izleyerek 99.437 seviyesinde hareket ediyor. 

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 14.70'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 14.74 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.70, en yüksek ise 14.74 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.13 lira ile yükseliş kaydediyor. 

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