Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler ABD’de açıklanan ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 41 yılın zirvesine ulaştı.

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Dolar endeksi geçtiğimiz gün 100.523 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı. Endeks bugün geri çekilerek 99.612’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüş kaydederek 2.683 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü gününe 14.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 14.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.57, en yüksek ise 14.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.98 lira ile primli seyrediyor.