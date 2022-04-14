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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 14.59’un üzerinde başladı.

14.04.2022 - 09:18 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler ABD’de açıklanan ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 41 yılın zirvesine ulaştı. 

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Dolar endeksi geçtiğimiz gün 100.523 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı. Endeks bugün geri çekilerek 99.612’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüş kaydederek 2.683 seviyesinde hareket ediyor. 

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü gününe 14.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 14.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.57, en yüksek ise 14.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.98 lira ile primli seyrediyor. 

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