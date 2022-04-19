Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen faiz artışına ilişkin mesajlar dolar endeksinin güç kazanmasına neden oluyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in bu yıl faizleri yüzde 3.5 seviyesine çekmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık bir faiz artışının imkansız olmadığını belirtti.

Bullard’dan gelen faiz artışına ilişkin açıklama sonrası dolar küresel çapta güçlenme eğilimini sürdürdü. 6 gelişmiş ülke para biriminin doların karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.022’yi aşarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yükselerek 2.876’dan işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 14.66 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.62, en yüksek ise 14.66 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.84 lira ile yükseliş kaydediyor.