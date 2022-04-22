Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaydı. Powell, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) düzenlediği bir panelde mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.

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Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell, faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı.

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.975 seviyesine kadar çıktı. Dolar endeksi ise primli bir seyir izleyerek 100.999'dan işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 14.73 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.69, en yüksek ise 14.74 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.91 lira ile geriliyor.