Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantısında politika faizini 50 baz puan artıracağını fiyatlıyor.

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell mayıs ayındaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu söylemişti.

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Bu gelişme sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesini görürken, dolar endeksi geçtiğimiz gün 101.856’yı aşarak 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar endeksi bugün 101.608’den işlem görüyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 14.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.76, en yüksek ise 14.78 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.84 lira ile yatay seyrediyor.