Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek toplantıda politika faizi 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed mart ayındaki toplantıda 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmişti. Fed’in yüksek enflasyona karşı para politikasında sıkılaşmaya yönelmesi doların küresel çapta güç kazanmasında etkili oluyor.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçtiğimiz gün 103.928’i aşarak 5 yılın zirvesine çıktı. Endeks bugün itibarıyla aşağı yönlü bir seyir izleyerek 103.230’dan işlem görüyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.75, en yüksek ise 14.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.59 lira ile yükseliş kaydediyor.