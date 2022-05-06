Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı dünyanın gündemindeydi.

Fed beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Kritik gelişme sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell sonraki toplantılarda Fed’in 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinin gündemde olmadığını söyledi.

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Kritik gelişme sonrası dolar endeksi bugün 104.040 seviyesine ulaşarak 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.095'e kadar çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.86’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 14.88 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.85, en yüksek ise 15.20 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.62 lira ile gerileme kaydediyor.