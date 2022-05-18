Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de nisan ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. ABD’de sanayi üretimi piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

POWELL’DAN ŞAHİN MESAJLAR

Kritik gelişmenin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell enflasyon düşene kadar sıkı para politikasına devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net bir sinyal görmemeleri halinde ise daha agresif hareket edebileceklerini söyledi.

Ayrıca Powell önümüzdeki iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımının Federal Açık Piyasa Komitesi tarafından desteklendiğini belirtti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün düşüş kaydederek yüzde 2.975’ten işlem görürken, dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek 103.367 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 15.90'ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşüş kaydederek 15.85 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.76, en yüksek ise 15.93 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.71 lira ile geriliyor.