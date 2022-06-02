Dolar kaç liradan işlem görüyor?
Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 16.39’un üzerinde başladı.
Para piyasalarında gözler ABD ekonomisine yönelik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) ‘Bej Kitap’ raporunu yayınladı. Raporda 12 Fed bölgesinin tümünde ekonomik büyümenin devam ettiği kaydedilirken, 4 bölgede ise büyümenin önceki döneme göre yavaşladığı belirtildi.
Raporda 8 bölgede geleceğe dair büyüme beklentilerinin azaldığı, 3 bölgede ise özellikle resesyonla ilgili endişelerin dile getirildiği aktarıldı.
ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler piyasalar üzerinde etkili oluyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN
ABD 10 yıllık tahvil faizi son 4 gündür yükseliş kaydediyor. Tahvil faizi bugün yüzde 2.917’den işlem görürken, dolar endeksi hafif gerileyerek 102.441 seviyesinde hareket ediyor.
DOLAR/TL YÜKSELİYOR
Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 16.39’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.44’ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.37, en yüksek ise 16.45 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.65 lira ile primli seyrediyor.