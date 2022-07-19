Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, ECB’nin ise 25 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Önümüzdeki hafta ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasaların odağında olacak. Fed’in 75 baz puanlık bir artışa gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık artış da ihtimal dahilinde.

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Geçtiğimiz hafta 109 seviyesini aşarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi bu hafta itibarıyla düşüş kaydediyor. Dolar endeksi bugün 106.650’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.989 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 17.44’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.56 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.42, en yüksek ise 17.56 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.99 lira ile yükseliş kaydediyor.