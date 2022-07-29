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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 17.94 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

29.07.2022 - 09:13 |
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği faiz kararını çarşamba günü açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti ve ABD’de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi.

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Fed’in faizi 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

ABD TEKNİK OLARAK RESESYONA GİRDİ

ABD ekonomisi 2022 yılı ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 düştü. Ekonomistler ikinci çeyrekte yüzde 0,3-0,5 arasında büyüme bekliyordu.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 17.94 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.95 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.88, en yüksek ise 18.02 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.36 liradan alıcı buluyor.

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