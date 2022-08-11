Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz gün açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda ise yüzde 8.5 oranında gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.7 oranında artacağı yönündeydi.

Haziran ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı. Böylelikle enflasyon rekordan dönmüş oldu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Kritik gelişme sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 50 baz puan artırabileceği ihtimali kuvvetlendi. Öncesinde ise piyasalarda 75 baz puanlık faiz artırım ihtimali fiyatlanıyordu.

DOLAR ENDEKSİ 1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Fed'in 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler doların küresel çapta gerilemesine yol açtı. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 104.636'yı görerek 1 ayın dibine indi. Endeks bugün 104.994'ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2.764 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.85'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 17.80, en yüksek ise 17.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.53 lira ile yükseliş kaydediyor.