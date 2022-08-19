Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Bu hafta piyasaları etkileyen en önemli gelişme çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarıydı. Fed temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanakları yayınladı.

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Tutanaklarda enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği sinyali verildi. Fed temmuz ayında politika faizini 75 baz puan yükseltmişti. Fed yetkilileri enflasyonda iyileşme görülene kadar 75 baz puanlık faiz artırımı yapılması gerektiğine yönelik görüş bildiriyor. Bu durum doların küresel çapta güç kazanmasına yol açıyor.

DOLAR ENDEKSİ 1 AYIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi bugün 107.774’ü aşarak 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.950’ye kadar çıktı.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın beşinci işlem gününe 18.08’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 18.10 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.03, en yüksek ise 18.10 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.26 lira ile yatay seyrediyor.