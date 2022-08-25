Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda gözler 25-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumu’nda olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yarın burada bir sunum gerçekleştirecek. Powell’ın piyasalara faiz artışına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

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Salı günü 109.270 seviyesini aşan dolar endeksi 5 haftanın zirvesini görmüştü. Endeks son günlerde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Dolar endeksi bugün 108.174’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.091 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.14’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.17 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.13, en yüksek ise 18.17 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.19 lira ile yükseliş kaydediyor.