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Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.22’nin üzerinde başladı.

12.09.2022 - 09:18 | | UZMANPARA
Dolar kaç liradan işlem görüyor?

Piyasalarda geçtiğimiz hafta gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararındaydı. Banka faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Böylelikle 24 yılın en sert faiz artışı kaydedilmiş oldu.  

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Kritik gelişmenin ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, “Politika faizine öncelik veriyoruz. Hedeflerimizden uzağız daha yüksek faiz artışları mümkün” dedi.  

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR 

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 110.786’yı aşarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi bu tarihten sonra düşüşe geçti. Dolar endeksi bugün 107.958’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.310 ile yükseliş kaydediyor. 

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 18.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.21, en yüksek ise 18.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.56 lira ile primli seyrediyor. 

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